MELODIE FONTAINE – SALLE VICTOR HUGO Lyon

MELODIE FONTAINE Début : 2026-11-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Chroniqueuse dans La Bande Originale sur France Inter.Qui n’a jamais éclaté de rire en regardant quelqu’un se casser la gueule ? Personne. C’est pour ça que Mélodie a décidé de tout vous raconter : son passé dans le Nord, les prédictions de son voyant, ses vies antérieures, ses tentatives, ses échecs, ses trébuchements, sa rééducation du périnée. Une ode au grand bordel que sont parfois nos vies.

SALLE VICTOR HUGO 33 RUE BOSSUET 69006 Lyon 69