Mélodies au coin du feu, Le Drakkar Luc-sur-Mer

Mélodies au coin du feu

Le Drakkar 24 Avenue du Maréchal Foch Luc-sur-Mer Calvados

Sur scène 8 artistes locaux réunis autour de la voix, de la guitare et du piano, tout en émotion et en douceur

Installez-vous confortablement et laissez vous porter par un concert intimiste et chaleureux. Mélodies au coin du feu vous invite a redécouvrir de belles chansons du répertoir français, dans une ambiance conviviale, comme un moment partagé entre amis au coin du feu. Sur scène huit artistes locaux réunis autour de la voix, de la guitare et du piano, tout en émotion et en douceur. Un voyage musical intergénérationnel, accessible à tous, préparé avec soin avec Jacques Perrotte. .

Le Drakkar 24 Avenue du Maréchal Foch Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 71 35 communication@lucsurmer.fr

English : Mélodies au coin du feu

On stage, 8 local artists join forces to play voice, guitar and piano, with emotion and gentleness

L’événement Mélodies au coin du feu Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-23 par Calvados Attractivité