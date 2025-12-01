Concert du lundi : « Mélodies de Guy Ropartz » avec Joël Terrin, ténor et Anni Laukkanen, pianiste, à la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret.

Pour ce dernier Concert du Lundi de la saison 2025, le ténor Joël Terrin et la pianiste Anni Laukkanen tous deux lauréats de la Bourse Safran – Entrée dans la carrière nous invitent à redécouvrir l’univers sensible du compositeur Guy Ropartz. Poète autant que musicien, Ropartz puise son inspiration dans la Bretagne de son enfance mais aussi chez Baudelaire, Henri de Régnier ou ses maîtres Massenet et Franck. Auteur d’un vaste corpus de mélodies – dont deux cycles majeurs et plusieurs inédits, il révèle ici toute la finesse de son langage. Un programme précieux, entre intimité, élégance et redécouverte, porté par un duo d’artistes passionnés.

Chaque concert est suivi d’un moment d’échange avec les artistes, autour d’une coupe de champagne offerte par notre partenaire Ernest Remy.Tarif étudiant 8€ / Pass culture du 8ème 20€ / Tarif plein 30€

Guy Ropartz (1864-1955) fut un musicien doublé d’un poète. Dans sa jeunesse, il ne publia pas moins de trois recueils de poésies et fut naturellement porté vers l’art sensible de la mélodie. Puisant son inspiration chez les poètes de sa Bretagne natale (Le Braz, Le Goffic…), il trouva aussi son inspiration chez Charles Baudelaire, Henri de Régnier ou Charles Guérin sans oublier ses professeurs Jules Massenet et César Franck. Ropartz, au fait de son art, ne publia pas moins de 35 mélodies pour voix et piano, dont deux cycles – Veilles de départ et Les Heures propices ainsi que 22 mélodies avec orchestre. C’est ce vaste corpus qu’explorent Anni Laukkanen et Joël Terrin, sans nous priver de la découverte de quelques inédits…

Découvrez ou redécouvrez des œuvres qui ont marqué les siècles précédents, interprétées par des artistes de premier plan à Bibliothèque La Grange-Fleuret dans le cadre des « Concerts du lundi ». Pour ce concert, c’est le compositeur breton Guy Ropartz qui est mis à l’honneur par les musiciens Joël Terrin, ténor, et Anni Laukkanen, pianiste.

Le lundi 01 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

payant

Tarif étudiant 8€ / Pass culture du 8ème : 20€ / Tarif plein : 30€

Public adultes.

Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret 11bis Rue Vézelay 75008 PARIS

https://www.bibliotheques-royaumont.com/evenement/concert-les-sonates-pour-violoncelle-et-piano-de-guy-ropartz/?date=03/11/2025T19:00 +33153890910 contact@blgf.fr