MÉLODIES DES TOILES Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy

MÉLODIES DES TOILES Vendredi 13 février 2026, 20h30 Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Seine-Saint-Denis
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-13T20:30:00 – 2026-02-13T22:00:00
Fin : 2026-02-13T20:30:00 – 2026-02-13T22:00:00
Modeste Moussorgski, sublimé par les dessins et aquarelles de Viktor Hartmann, compose une suite pour piano qui sera exposée et accompagnée par un quintette à vent. Les artistes vous invitent à l’écoute de répertoires inspirés et inspirants. Par la perméabilité entre ces deux modes d’expression, les musiciens suggèrent un voyage tout en couleurs.
Une promenade à la croisée de la musique et de la peinture.
Au programme :
André Caplet – Modeste Moussorgski
Avec Tiphaine Ferrié, flûte traversière – Delphine Reynaud, hautbois – Nicolas Freund, clarinette – Denise Voignier, cor – Alexandre Billard, basson – Antoine de Grolée, piano
Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 75 Av. Henri Barbusse, 93140 Bondy Bondy 93140 Le Saule Blanc Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/melodie-des-toiles »}]
Concert musique peinture