MÉLODIES DES TOILES Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy

MÉLODIES DES TOILES Vendredi 13 février 2026, 20h30 Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation

Modeste Moussorgski, sublimé par les dessins et aquarelles de Viktor Hartmann, compose une suite pour piano qui sera exposée et accompagnée par un quintette à vent. Les artistes vous invitent à l’écoute de répertoires inspirés et inspirants. Par la perméabilité entre ces deux modes d’expression, les musiciens suggèrent un voyage tout en couleurs.

Une promenade à la croisée de la musique et de la peinture.

Au programme :

André Caplet – Modeste Moussorgski

Avec Tiphaine Ferrié, flûte traversière – Delphine Reynaud, hautbois – Nicolas Freund, clarinette – Denise Voignier, cor – Alexandre Billard, basson – Antoine de Grolée, piano

Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 75 Av. Henri Barbusse, 93140 Bondy Bondy 93140 Le Saule Blanc Seine-Saint-Denis Île-de-France

Concert musique peinture