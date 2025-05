» Mélodies espagnoles » par le quatuor Enflorece – Abbaye de Belloc Urt, 23 mai 2025 20:00, Urt.

Pyrénées-Atlantiques

23 mai 2025 20:00

2025-05-23

Dans le cadre du festival » Les beaux jours de Belloc « , venez découvrir Enflorece. C’est la rencontre d’une soprano lyrique Carine Tilmont, et d’une mezzo alto Fanny Moullet, musicienne et chef de chœur de la chorale Amarylis. Leur répertoire mêle musique classique et traditionnelle, inspirée des sonorités espagnoles, portugaises et latino-américaines. Ils interprètent des œuvres de De Falla, Obradors, Rodrigo et Bizet, ainsi que des chants populaires et sépharades. .

Abbaye de Belloc 585 route de Belloc

Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 4 78 64 84 98 festivalbelloc@gmail.com

