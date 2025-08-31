Mélodimanche avec Salamanca Place du Kiosque Montélimar

Mélodimanche avec Salamanca Place du Kiosque Montélimar dimanche 31 août 2025.

Mélodimanche avec Salamanca

Place du Kiosque Jardin Public Montélimar Drôme

Début : Dimanche 2025-08-31 18:00:00

fin : 2025-08-31 19:30:00

2025-08-31

A 3, 10, 20 voix, il interprète des chants de fête et de célébrations, des chants de travail issus des quatre coins du globe avec toujours cet appétit pour l’exploration des rythmes et des harmonisations propres à chaque culture.

Place du Kiosque Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

In 3, 10 or 20 voices, he interprets festive, celebratory and work songs from the four corners of the globe, always with an appetite for exploring the rhythms and harmonizations specific to each culture.

German :

Mit 3, 10 oder 20 Stimmen interpretiert er Fest-, Feier- und Arbeitslieder aus allen Teilen der Welt, immer mit dem Appetit, die Rhythmen und Harmonien der jeweiligen Kultur zu erforschen.

Italiano :

A 3, 10 o 20 voci, esegue brani festivi e celebrativi, nonché canti di lavoro provenienti dai quattro angoli del mondo, sempre con la voglia di esplorare i ritmi e le armonizzazioni specifiche di ogni cultura.

Espanol :

A 3, 10 o 20 voces, interpreta canciones festivas y de celebración, así como canciones de trabajo de los cuatro puntos cardinales, siempre con el apetito de explorar los ritmos y armonizaciones propios de cada cultura.

