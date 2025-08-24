Mélodimanche avec Simon Widdowson Place du Kiosque Montélimar
Mélodimanche avec Simon Widdowson Place du Kiosque Montélimar dimanche 24 août 2025.
Mélodimanche avec Simon Widdowson
Place du Kiosque Jardin Public Montélimar Drôme
Début : Dimanche 2025-08-24 18:00:00
fin : 2025-08-24 19:30:00
2025-08-24
Simon Widdowson, musicien anglais, chanteur, guitariste, auteur, compositeur qui fusionne ses racines pop anglaises avec le folk et le blues américains. il a fait de la musique en Europe et en Amérique depuis les 30 dernières années.
Place du Kiosque Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 54 erci.aussel@montelimar.fr
English :
Simon Widdowson, English musician, singer, guitarist, songwriter and composer who fuses his English pop roots with American folk and blues. He has been making music in Europe and America for the past 30 years.
German :
Simon Widdowson, englischer Musiker, Sänger, Gitarrist, Autor, Komponist, der seine englischen Popwurzeln mit amerikanischem Folk und Blues verschmilzt. Er hat in den letzten 30 Jahren in Europa und Amerika Musik gemacht.
Italiano :
Simon Widdowson è un musicista, cantante, chitarrista, autore e compositore inglese che fonde le sue radici pop inglesi con il folk e il blues americano. Da 30 anni fa musica in Europa e in America.
Espanol :
Simon Widdowson es un músico, cantante, guitarrista, cantautor y compositor inglés que fusiona sus raíces pop inglesas con el folk y el blues americanos. Lleva 30 años haciendo música en Europa y América.
