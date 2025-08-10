Mélodimanche avec Smokin’ jive Place du Kiosque Montélimar
Mélodimanche avec Smokin’ jive Place du Kiosque Montélimar dimanche 10 août 2025.
Mélodimanche avec Smokin’ jive
Place du Kiosque Jardin Public Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-08-10 18:00:00
fin : 2025-08-10 19:30:00
Date(s) :
2025-08-10
Smokin’ jive vous sert du jazz tout chaud sorti d’une marmite créole dans un bastringue fumant de la Nouvelle Orléans. Guitare, contrebasse, batterie et saxophone accompagnent les voix rocailleuses de 4 compères.
Place du Kiosque Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 54 erci.aussel@montelimar.fr
English :
Smokin’ jive serves up jazz hot out of a Creole pot in a steaming New Orleans bastringue. Guitar, double bass, drums and saxophone accompany the rocky vocals of 4 friends.
German :
Smokin’ jive serviert Ihnen heißen Jazz aus einem kreolischen Kochtopf in einer dampfenden Bastringue in New Orleans. Gitarre, Kontrabass, Schlagzeug und Saxophon begleiten die rockigen Stimmen der vier Kumpels.
Italiano :
Smokin’ jive serve jazz caldo da una pentola creola in una fumante bastringue di New Orleans. Chitarra, contrabbasso, batteria e sassofono accompagnano le voci roche di 4 amici.
Espanol :
Smokin’ jive sirve jazz caliente salido de una olla criolla en una humeante bastringue de Nueva Orleans. Guitarra, contrabajo, batería y saxofón acompañan las roncas voces de 4 amigos.
L’événement Mélodimanche avec Smokin’ jive Montélimar a été mis à jour le 2025-07-09 par Montélimar Tourisme Agglomération