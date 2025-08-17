Mélodimanche avec Two Swing Place du Kiosque Montélimar

Mélodimanche avec Two Swing Place du Kiosque Montélimar dimanche 17 août 2025.

Mélodimanche avec Two Swing

Place du Kiosque Jardin Public Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-17 18:00:00

fin : 2025-08-17 19:30:00

Date(s) :

2025-08-17

Vérène Fay, chanteuse de Jazz et Arnaud Equoy à la guitare, se réunissent autour de leurs passions communes: le jazz, le blues, le jazz manouche, la bossa nova, le swing et la chanson française.

Place du Kiosque Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 54 erci.aussel@montelimar.fr

English :

Jazz singer Vérène Fay and guitarist Arnaud Equoy join forces around their shared passions: jazz, blues, gypsy jazz, bossa nova, swing and French chanson.

German :

Die Jazzsängerin Vérène Fay und der Gitarrist Arnaud Equoy haben sich zusammengefunden, um ihren gemeinsamen Leidenschaften nachzugehen: Jazz, Blues, Gypsy-Jazz, Bossa Nova, Swing und französisches Chanson.

Italiano :

La cantante jazz Vérène Fay e il chitarrista Arnaud Equoy si sono riuniti per condividere la loro passione per il jazz, il blues, il gypsy jazz, la bossa nova, lo swing e la chanson francese.

Espanol :

La cantante de jazz Vérène Fay y el guitarrista Arnaud Equoy se han unido para compartir su pasión por el jazz, el blues, el gypsy jazz, la bossa nova, el swing y la chanson francesa.

L’événement Mélodimanche avec Two Swing Montélimar a été mis à jour le 2025-07-09 par Montélimar Tourisme Agglomération