STORIES – ARENA FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou

STORIES Début : 2026-01-18 à 18:00. Tarif : – euros.

Après plus de 150 000 spectateurs en France et à l’international et 3 Trophées de la Comédie Musicale, le phénomène reprend une dernière fois la route en 2025 et 2026 !Entre tradition et modernité, Stories donne aux claquettes une impulsion nouvelle. Élégance et explosivité se mêlent pour donner vie à un spectacle narratif d’1h15 au rythme effréné.

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ARENA FUTUROSCOPE AVENUE DU FUTUROSCOPE 86360 Chasseneuil Du Poitou 86