Melody Run Flers

Melody Run Flers dimanche 14 septembre 2025.

Melody Run

Place Saint-Germain Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 13:30:00

Date(s) :

2025-09-14

6 courses au programme

– 15 km

– 10 km

– 5 km

– 1,5 km animation enfants & familles (non chronométré)

– Melody rando 5 km rando pédestre

– Challenge Entreprises & Associations

Le tout en musique et dans la bonne humeur !

Inscriptions en ligne jusqu’au septembre minuit.

6 courses au programme

– 15 km

– 10 km

– 5 km

– 1,5 km animation enfants & familles (non chronométré)

– Melody rando 5 km rando pédestre

– Challenge Entreprises & Associations

Le tout en musique et dans la bonne humeur !

Inscriptions en ligne jusqu’au septembre minuit. .

Place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie melodyrunflers@gmail.com

English : Melody Run

6 races on the program:

– 15 km

– 10 km

– 5 km

– 1.5 km children’s & family entertainment (non-timed)

– Melody rando: 5 km hike

– Challenge Entreprises & Associations

All with music and fun!

Online registration until midnight September.

German :

6 Rennen stehen auf dem Programm

– 15 km

– 10 km

– 5 km

– 1,5 km Kinder- & Familienanimation (ohne Zeitmessung)

– Melody rando: 5 km Wanderung zu Fuß

– Challenge Unternehmen & Vereine

Das Ganze mit Musik und guter Laune!

Online-Anmeldung bis September um Mitternacht.

Italiano :

6 gare in programma:

– 15 km

– 10 km

– 5 km

– 1,5 km per bambini e famiglie (non cronometrata)

– Melody rando: 5 km a piedi

– Sfida aziendale e associativa

Il tutto con musica e divertimento!

Iscrizioni online fino alla mezzanotte di settembre.

Espanol :

6 carreras en el programa

– 15 km

– 10 km

– 5 km

– 1,5 km para niños y familias (no cronometrada)

– Melody rando: 5 km a pie

– Desafío para empresas y asociaciones

¡Todo con música y diversión!

Inscripciones en línea hasta la medianoche de septiembre.

L’événement Melody Run Flers a été mis à jour le 2025-07-23 par Flers agglo