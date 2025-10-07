Melody’s Echo Chamber + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Melody’s Echo Chamber + 1ère partie STEREOLUX Nantes vendredi 24 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-24 20:30 – 23:30

Gratuit : non

Autrice-compositrice-interprète, Melody Prochet partage sa pop enchanteresse, spirituelle et psychédélique à travers quatre albums (le dernier est à venir). Une collection personnelle de chansons riches en transcendances sonores, comme un voyage hypnotique et serein, un vol à bord d’une montgolfière dans un ciel constellé de lucioles.

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/melodys-echo-chamber-1ere-partie-24042026-1830