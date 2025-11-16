Mélomanes Côte Sud présente The Blinkers

Salle polyvalente du Trinquet Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

The Blinkers au Trinquet à Soorts-Hossegor

Entre standards relookés et compositions originales, The Blinkers jouent une musique de leur temps profondément ancrée dans la tradition du jazz.

Plaisir de jouer, convivialité et complicité reflètent l’identité de ce trio.

Le Blinker est un cocktail vintage de 1934 au caractère indémodable, à l’image de leur musique.

Matthieu Allemandou au chant et saxo, Pierre Costes à la batterie, Thierry Ollé aux claviers leur musique jazz, accessible à tous et cependant exigeante met en évidence leurs qualités de fins interprètes et de solistes inspirés. .

Salle polyvalente du Trinquet Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Mélomanes Côte Sud présente The Blinkers

The Blinkers at Le Trinquet in Soorts-Hossegor

German : Mélomanes Côte Sud présente The Blinkers

The Blinkers im Trinquet in Soorts-Hossegor

Italiano :

I paraocchi al Trinquet di Soorts-Hossegor

Espanol : Mélomanes Côte Sud présente The Blinkers

Las anteojeras en el Trinquet de Soorts-Hossegor

L’événement Mélomanes Côte Sud présente The Blinkers Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Hossegor