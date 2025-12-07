Mélomanes côte sud // Trio Ezekiel Capbreton
Mélomanes côte sud // Trio Ezekiel Capbreton dimanche 7 décembre 2025.
Mélomanes côte sud // Trio Ezekiel
Place Saint-Nicolas Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
TRIO EZEKIEL
Troisième trio pour terminer l’année ! Le trio Ezekiel ( piano, violon, violoncelle )
Un programme anniversaire autour de Ravel et Chostakovitch
Ravel: trio
Chostakovitch: trios 1 & 2
Billetterie à venir
TRIO EZEKIEL
Troisième trio pour terminer l’année ! Le trio Ezekiel ( piano, violon, violoncelle )
Un programme anniversaire autour de Ravel et Chostakovitch
Ravel: trio
Chostakovitch: trios 1 & 2B
Billetterie à venir .
Place Saint-Nicolas Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Mélomanes côte sud // Trio Ezekiel
EZEKIEL TRIO
Third trio to end the year! The Ezekiel Trio (piano, violin, cello)
An anniversary program around Ravel and Shostakovich
Ravel: trio
Shostakovich: trios 1 & 2
Tickets coming soon
German : Mélomanes côte sud // Trio Ezekiel
TRIO EZEKIEL
Das dritte Trio zum Jahresende! Das Ezekiel Trio ( Klavier, Violine, Cello )
Ein Jubiläumsprogramm rund um Ravel und Schostakowitsch
Ravel: Trio
Schostakowitsch: Trios 1 & 2
Kartenverkauf in Kürze
Italiano :
TRIO EZEKIEL
Terzo trio per la fine dell’anno! Il Trio Ezekiel (pianoforte, violino, violoncello)
Un programma per l’anniversario basato su Ravel e Shostakovich
Ravel: trio
Shostakovich: trii 1 e 2
Biglietti in arrivo
Espanol : Mélomanes côte sud // Trio Ezekiel
TRÍO EZEKIEL
¡Tercer trío para terminar el año! El Trío Ezequiel (piano, violín, violonchelo)
Un programa aniversario basado en Ravel y Shostakovich
Ravel: trío
Shostakovich: tríos 1 y 2
Entradas próximamente
L’événement Mélomanes côte sud // Trio Ezekiel Capbreton a été mis à jour le 2025-09-11 par OTI LAS