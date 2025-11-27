MELONLADE CAFÉ LANDRU Nantes

MELONLADE CAFÉ LANDRU Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Gratuit : oui Tout public

Melonlade est un artiste de musique électronique qui a fait ses armes dans le bassin rennais depuis quelques années déjà.Alliant des rythmes éthérés et des nappes cristallines, il nous transporte dans un Live Ambient Techno des plus rêveurs.Choisissant de se produire seulement avec des machines hardware, Melonlade vous propose un Live éminemment synthétique mais aux accents naturels.Il nous transportera avec fluidité aux heures les plus intenses de la soirée.https://soundcloud.com/melonladehttps://www.instagram.com/melonlade/https://youtu.be/5TQsAFpdrlc?si=K1PnBocvAa2itGvv

CAFÉ LANDRU Nantes 44000