Meltemi en concert Pont-Aven
dimanche 2 août 2026 · Pont-Aven
Informations pratiques
Pont-Aven
Meltemi en concert
Café librairie Boucan Pont-Aven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Au café libraire Boucan.
Meltemi est un vent sec qui vient du Nord et touche les côtes de la mer Egée et de la Turquie.
Titouan et Lucas, respectivement clarinettiste et guitariste du groupe Chelabôm, nous présentent dans ce tout nouveau duo leur voyage de passionnées de musique traditionnelles, de la Gascogne à Istanbul.
Pour clore leur première année d’existence, le duo Meltemi parcourra 550km à vélo et viendra jusque Pont-Aven.
Réservation conseillée, même en dernière minute via boucan.pontaven@gmail.com ou 09 50 91 79 53. .
Café librairie Boucan Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 9 50 91 79 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Meltemi en concert Pont-Aven a été mis à jour le 2026-07-22 par OTC CCA
À voir aussi à Pont-Aven (Finistère)
- Visite guidée Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris Pl. Julia Pont-Aven 29 juillet 2026
- Two Roots + Imarhan Timbuktu (Les Mercredis Musicaux), Pont Aven, Pont-Aven 29 juillet 2026
- Jeu de piste Archikurieux Pont-Aven 31 juillet 2026
- Chasse aux [K]uriosités Pont-Aven 31 juillet 2026
- Les petits curieux Ma première expo Au temps de Camille Claudel Place Julia Pont-Aven 31 juillet 2026