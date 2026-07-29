Informations pratiques

Pont-Aven

Meltemi en concert

Café librairie Boucan Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Au café libraire Boucan.

Meltemi est un vent sec qui vient du Nord et touche les côtes de la mer Egée et de la Turquie.

Titouan et Lucas, respectivement clarinettiste et guitariste du groupe Chelabôm, nous présentent dans ce tout nouveau duo leur voyage de passionnées de musique traditionnelles, de la Gascogne à Istanbul.

Pour clore leur première année d’existence, le duo Meltemi parcourra 550km à vélo et viendra jusque Pont-Aven.

Réservation conseillée, même en dernière minute via boucan.pontaven@gmail.com ou 09 50 91 79 53. .

Café librairie Boucan Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 9 50 91 79 53

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English :

L’événement Meltemi en concert Pont-Aven a été mis à jour le 2026-07-22 par OTC CCA