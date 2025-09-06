Meltic Frogs en concert Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre

Camping du plan d'eau 302 impasse du camping Céaux-d'Allègre Haute-Loire

Début : 2025-09-06 20:00:00

fin : 2025-09-06 23:00:00

2025-09-06

Une guitare, un violon, des percus, une voix. Des mélodies irlandaises mais pas que.

Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 66 81 23 campingduplandeau43@gmail.com

English :

Guitar, fiddle, percussion and voice. Irish melodies but not only.

German :

Eine Gitarre, eine Geige, Schlagzeug und eine Stimme. Irische Melodien, aber nicht nur.

Italiano :

Chitarra, violino, percussioni e voce. Melodie irlandesi e non solo.

Espanol :

Guitarra, violín, percusión y voz. Melodías irlandesas y mucho más.

