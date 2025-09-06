Meltic Frogs en concert Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre
Meltic Frogs en concert Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre samedi 6 septembre 2025.
Meltic Frogs en concert
Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 20:00:00
fin : 2025-09-06 23:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Une guitare, un violon, des percus, une voix. Des mélodies irlandaises mais pas que.
Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 66 81 23 campingduplandeau43@gmail.com
English :
Guitar, fiddle, percussion and voice. Irish melodies but not only.
German :
Eine Gitarre, eine Geige, Schlagzeug und eine Stimme. Irische Melodien, aber nicht nur.
Italiano :
Chitarra, violino, percussioni e voce. Melodie irlandesi e non solo.
Espanol :
Guitarra, violín, percusión y voz. Melodías irlandesas y mucho más.
L’événement Meltic Frogs en concert Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay