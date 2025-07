Melting Avenue chante Noël Munster

Melting Avenue chante Noël Munster samedi 27 décembre 2025.

Melting Avenue chante Noël

place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-27 15:00:00

fin : 2025-12-27 16:30:00

Date(s) :

2025-12-27

La Magie de Noël s’invite en musique avec Melting Avenue !

Cette année, ne laissez pas passer l’occasion de profiter du spectacle musical de nos petites mères noël !

A trois, ou à cinq, elles donneront de la voix dans vos communes, sur les marchés de Noël, au cœur de vos quartiers, dans vos résidences, vos restaurants et partout où enfants et adultes apprécieront d’écouter les plus grands standards des fêtes de fin d’année, de la culture française et anglo-saxonne Noël Blanc, Jingle Bells Rock, Petit Garçon, Vive le vent, All I want for Christmas is you, …

Retrouvez l’esprit des chorales de Noël dans sa version modernisée avec le Melting Avenue! .

place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

