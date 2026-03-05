Melting Drops Centre Culturel John Lennon Limoges
Melting Drops Centre Culturel John Lennon Limoges samedi 4 avril 2026.
Melting Drops
Centre Culturel John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Retrouvez votre traditionnelle soirée techno Melting Drops, pour vibrer et danser toute la nuit !
Vous pourrez profiter de la présence de plusieurs artistes OBSPROG, NYX INDAMIX, ROM1, MINUS et BEUFA NOTEKK.
Ouverture des portes dès 20H30.
Réservations des places uniquement sur place. .
Centre Culturel John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
