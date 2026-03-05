Melting Drops Centre Culturel John Lennon Limoges

Melting Drops

Centre Culturel John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Retrouvez votre traditionnelle soirée techno Melting Drops, pour vibrer et danser toute la nuit !

Vous pourrez profiter de la présence de plusieurs artistes OBSPROG, NYX INDAMIX, ROM1, MINUS et BEUFA NOTEKK.

Ouverture des portes dès 20H30.

Réservations des places uniquement sur place. .

