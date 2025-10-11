Melting Kilts 2025 Dinard

Place Rochaïd Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Début : 2025-10-11 16:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Pour ses 12 ans, le Mouvement Associatif du Tartan vous invite à un défilé exceptionnel, aux couleurs flamboyantes, rythmes endiablés et traditions celtiques se rencontrent pour un spectacle unique en Bretagne !

Plus de 200 passionnés, venus de toute la France et au-delà, vont embraser Dinard au son des cornemuses et des pas de danse traditionnels.

Au programme, une explosion de talents et d’émotions

– Des musiques envoûtantes avec les Pipe Bands Askoll ha brug et Stone land et Souffle Celtique , préparez-vous à frissonner !

– Des danses celtiques époustouflantes portées par le Cercle celtique An Alarc’h, les Sonerien ar Vro Durokass et le cercle de l’ile Groix à l’énergie pure de la Bretagne, Breizh Jiggers, Appel d’Eire représentant l’Irlande et RSDCS d’Ecosse tous réunis !

– La magie des clans Ecossais MacKenzie, Scott, MacMillan, Lamont

Revivez l’histoire et la fierté des Highlands en plein coeur de Dinard !

– La passion du kilt avec les associations les plus engagées M.A.T., Kilt Society de France, Hist’landers, Le Tartan de Groix, Club Kilt, Les Amis en kilts, Torr penn Breizh: une véritable parade de couleurs et de tartans !

– Un moment solidaire avec Ar Chach Diwal, ces motards en kilt qui roulent contre le harcèlement scolaire parce que la fête a aussi du sens.

Pourquoi venir ?

Vivez un spectacle unique, chaque note, chaque pas, chaque tartan raconte une histoire.

Découvrez la diversité des cultures celtiques, entre Ecosse, Irlande et Bretagne.

Partagez l’émotion avec des centaines de passionnés, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Le Melting Kilts, c’est bien plus qu’un défilé c’est une célébration, une rencontre, une explosion de vie !

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de musique, de danse et de traditions.

Départ du défilé place Rochaid 16h00

Entrée libre et gratuite. .

Place Rochaïd Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

