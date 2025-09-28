Melting Pommes Bourg de Mesquer Mesquer
Melting Pommes Bourg de Mesquer Mesquer dimanche 28 septembre 2025.
Melting Pommes
Bourg de Mesquer Avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique
Dans le cadre des Saveurs d’octobre, LOCAMINA en partenariat avec la ville de Mesquer et le Comité des fêtes vous convient à l’événement Melting Pommes .
Le concept
Profitez d’une journée conviviale autour du pressoir à pommes mobile. Chacun pourra venir avec ses pommes et repartir avec du jus tout frais !
Informations et réservation
Gratuit. Plus d’informations locaminamesquer@gmail.com.
Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire ! C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île guérandaise. .
Bourg de Mesquer Avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire locaminamesquer@gmail.com
