Melting Pommes Bourg de Mesquer Mesquer

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, LOCAMINA en partenariat avec la ville de Mesquer et le Comité des fêtes vous convient à l’événement Melting Pommes .

Le concept

Profitez d’une journée conviviale autour du pressoir à pommes mobile. Chacun pourra venir avec ses pommes et repartir avec du jus tout frais !

Informations et réservation

Gratuit. Plus d’informations locaminamesquer@gmail.com.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire ! C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île guérandaise. .

Bourg de Mesquer Avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire locaminamesquer@gmail.com

