MELTING POMMES Bourg de Mesquer Mesquer
MELTING POMMES Bourg de Mesquer Mesquer dimanche 28 septembre 2025.
MELTING POMMES
Bourg de Mesquer Avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
L’association Locamina en partenariat avec l’école propose des sessions de ramassage de pommes à la rentrée pour qu’elles soient ensuite transformées en jus de pommes lors de la fête. Animations, dégustations et activités sur place .
Bourg de Mesquer Avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire locaminamesquer@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement MELTING POMMES Mesquer a été mis à jour le 2025-08-22 par ADT44