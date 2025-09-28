MELTING POMMES Bourg de Mesquer Mesquer

Bourg de Mesquer Avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

L’association Locamina en partenariat avec l’école propose des sessions de ramassage de pommes à la rentrée pour qu’elles soient ensuite transformées en jus de pommes lors de la fête. Animations, dégustations et activités sur place .

Bourg de Mesquer Avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire locaminamesquer@gmail.com

