Melting pot musical au château – Château d’Argenton Argentonnay, 18 mai 2025 14:00, Argentonnay.

Melting pot musical au château Château d'Argenton 8 place Philippe de Commynes Argentonnay Deux-Sèvres

Début : 2025-05-18 14:00:00

fin : 2025-05-18 19:00:00

2025-05-18

Melting pot musical au château d’Argenton, avec de nombreux groupes: Sandra et Pascale, CJMJ, Côté guinguette, Ade Simmons, Paul Crusoe, Gavin Anderson, Richard, Simone et Pierre ainsi que Sue et les enfants.

Buvette sur place. .

Château d’Argenton 8 place Philippe de Commynes

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 25 01 76 amischateau.argenton@laposte.net

