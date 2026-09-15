Melus Moudez – (Adaptée PMR) Balade découverte des plantes médicinales et comestibles Ouessant
mardi 15 septembre 2026 · Ouessant
Informations pratiques
Ouessant
Melus Moudez – (Adaptée PMR) Balade découverte des plantes médicinales et comestibles
Penn Ar Roc’h Ouessant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 15:00:00
fin : 2026-09-15 16:30:00
Date(s) :
2026-09-15
Rendez-vous au petit parking au-dessus de la cale de Penn Ar Roc’h pour le départ de la balade, sur inscription.
Tarif : participation libre & consciente .
Penn Ar Roc’h Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 59 70 73 16
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English :
L’événement Melus Moudez – (Adaptée PMR) Balade découverte des plantes médicinales et comestibles Ouessant a été mis à jour le 2026-09-08 par OT OUESSANT