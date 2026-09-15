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AGENDA · Ouessant

Melus Moudez – (Adaptée PMR) Balade découverte des plantes médicinales et comestibles Ouessant

mardi 15 septembre 2026 · Ouessant

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Penn Ar Roc'h
Ville
29242 Ouessant
Département
Finistère
Tarif

Ouessant

Melus Moudez – (Adaptée PMR) Balade découverte des plantes médicinales et comestibles

Penn Ar Roc’h Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 15:00:00
fin : 2026-09-15 16:30:00

Date(s) :
2026-09-15

Rendez-vous au petit parking au-dessus de la cale de Penn Ar Roc’h pour le départ de la balade, sur inscription.
Tarif : participation libre & consciente   .

Penn Ar Roc’h Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 59 70 73 16 

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English :

L’événement Melus Moudez – (Adaptée PMR) Balade découverte des plantes médicinales et comestibles Ouessant a été mis à jour le 2026-09-08 par OT OUESSANT

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