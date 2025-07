Mélusine en Loire Balade ornithologique Langeais

16 Rue Anne de Bretagne Langeais Indre-et-Loire

Balades de 2 heures en bateau traditionnel de Loire.Familles

Balade découverte de la biodiversité de la Loire, d’observations des oiseaux (avec prêt possible de jumelles) suivi d’un repas partagé (apporter quelque chose) avec 2 bateliers et 1 naturaliste de Ligeria Nature.

Durée 2h

Départs de la guinguette de Langeais (au niveau du pont) :

23 et 25 juillet 19h30-21h30

6 et 8 août 19h-21h

20 et 22 août 18h-20h

Tarifs :

ADULTE 30€

ENFANT 5-12 ans 15€

-> Pas d’enfant avant 5 ans pour cette balade

-> Prévoir tenue adaptée au plein air

Réservations auprès de l’Office de Tourisme Touraine Nature, dans nos bureaux d’accueil de Langeais ou de Bourgueil ou par téléphone au 02 47 96 58 22. 15 .

16 Rue Anne de Bretagne Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 58 22

English :

2-hour trips on traditional Loire boats.

German :

Zweistündige Fahrten mit einem traditionellen Loire-Boot.

Italiano :

Gite di 2 ore su barche tradizionali della Loira.

Espanol :

Excursiones de 2 horas en barcos tradicionales del Loira.

