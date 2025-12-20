MELUSINE ET LA FORET MAGIQUE EN BALLONS – THEATRE VICTOIRE Bordeaux

MELUSINE ET LA FORET MAGIQUE EN BALLONS Début : 2026-02-13 à 11:00. Tarif : – euros.

Retrouvez les aventures de Mélusine et Zerbinette !Dans cette nouvelle épopée, à bord de leur montgolfière enchantée, elles vont voyager au cœur d’une forêt magique. Grâce à des indices donnés par des personnages et des animaux tirés de contes de fées, les enfants les aideront à retrouver LUNI, la licorne arc-en-ciel qui court après les nuages.Un spectacle tout en couleurs, interactif et déjanté, où se mêlent folie, rires, musiques entraînantes et, surtout, une quantité impressionnante de ballons !A Savoir :Nous vous proposons une offre de restauration, comprenant une planche Duo à partager composée de produits et délices ibériques, du pâté Lou Gascoun, des gourmandises sucrées et salées, ainsi que des boissons.Ouverture de notre bar une heure avant le spectacle. Les réservations directement au théâtre ou en commande au bar le soir du spectacle.

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33