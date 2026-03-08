Mélusine ! Parc du Vieux Châteaux Mervent
Plongez dans l’univers fascinant de Mélusine, figure emblématique du folklore poitevin, à l’occasion d’un événement inédit au Parc du Vieux Château à Mervent.
Pendant deux jours, découvrez cette légende sous un nouveau regard à travers des expositions artistiques et patrimoniales, une reconstitution historique, des médiations culturelles et un concert original retraçant l’histoire de la célèbre fée.
Au programme également animations, jeux, lots et restauration sur place. Un rendez-vous culturel et convivial pour tous les curieux d’histoire, de mythes et de patrimoine.
Tarifs
10,00€ adulte
5,00€ enfant (6-18 ans)
15,00€ Pass 2 jours adulte
7,50€ Pass 2 jours enfant (6-18 ans) .
Parc du Vieux Châteaux Chemin des Douves Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 27 33 22 06 lecoindufeu.apr@gmail.com
English :
Immerse yourself in the fascinating world of Mélusine, the emblematic figure of Poitevin folklore, at a brand-new event at the Parc du Vieux Château in Mervent.
