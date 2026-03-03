Mélusine Reloaded Spectacle musical à Niort Médiathèque Pierre-Moinot Niort

Mélusine Reloaded Spectacle musical à Niort

Médiathèque Pierre-Moinot 1 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres

Début : 2026-03-13

Spectacle lecture musicale.

Par Laure Gauthier l’autrice, accompagnée par Olivier Mellano.

Dans un monde tout juste en avance sur le nôtre, réapparaît Mélusine, la fée serpent. Elle ressurgit dans un monde post-démocratique et multi-pollué, où se multiplient les Décharges Solides à Ciel Ouvert, les Zones Touristiques Augmentées, les

forêts dans lesquelles ne subsistent que des tiques, des escargots géants et quelques moineaux…

Mélusine revient lutter !

Dans ce roman, à la fois fable féministe, dystopie écologique et conte futuriste, Laure Gauthier réinvente la légende de la fée hybride pour dresser, un miroir déformant de notre monde tout en esquissant un autre chemin possible.

À partir de 15 ans | Sur inscription au 05 49 78 70 71 ou sur https://www.billetweb.fr/lecture-musicale-melusine-reloaded .

Médiathèque Pierre-Moinot 1 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

