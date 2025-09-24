Melvil le Malin Chapelle de la visitation Limoges

Chapelle de la visitation 9B Rue François Chenieux Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Melvil a un soucis de diction, mais après une once d’hésitation, l’ingénu timide se dévoile et dessine dans vos yeux des étoiles. Grâce à vous et son courage, il surmonte son handicap qu’il tourne à son avantage pour vous offrir un beau spectacle. Les sons de sa bouche percutante rythment ses lancers de balles volantes. Ses jeux en allitérations sonnent la cadence et donnent le ton. Alors alors petits et grands, découvrez donc un être charmant au monde sonore et aérien celui de Melvil le Malin. .

Chapelle de la visitation 9B Rue François Chenieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 17 21 26

