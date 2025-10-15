Melvin Marquez Plays with Coltrane & the Dogs / Festival Jazz Sur Seine / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

Melvin Marquez Plays with Coltrane & the Dogs / Festival Jazz Sur Seine / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris mercredi 15 octobre 2025.

— Dans le cadre du festival Jazz Sur Seine

19h30

Le saxophoniste Melvin Marquez et son quartet vous invitent à un voyage vibrant dans l’univers de John Coltrane, figure emblématique du jazz. Entre standards réinventés et improvisations inspirées, ils rendent hommage à son héritage avec intensité et modernité.

21h30

En seconde partie de soirée Melvin réunit les Dogs, une bande de musiciens complices qui s’exprime par un jazz vibrant, mêlant lyrisme, puissance et liberté.

22h30

Mel & the Dogs animeront ensuite la jam session !

Infos & privatisation :

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Le mercredi 15 octobre 2025

de 19h00 à 02h00

payant Tarif en ligne : 15 EUR Public adultes.

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

Info & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://jassclub.paris/