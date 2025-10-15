Melvin Marquez Plays with Coltrane & the Dogs / Festival Jazz Sur Seine / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris
— Dans le cadre du festival Jazz Sur Seine
19h30
Le saxophoniste Melvin Marquez et son quartet vous invitent à un voyage vibrant dans l’univers de John Coltrane, figure emblématique du jazz. Entre standards réinventés et improvisations inspirées, ils rendent hommage à son héritage avec intensité et modernité.
21h30
En seconde partie de soirée Melvin réunit les Dogs, une bande de musiciens complices qui s’exprime par un jazz vibrant, mêlant lyrisme, puissance et liberté.
22h30
Mel & the Dogs animeront ensuite la jam session !
Infos & privatisation :
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Le mercredi 15 octobre 2025
de 19h00 à 02h00
Tarif en ligne : 15 EUR
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS
Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités
Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au dimanche de 19h à 2h
Info & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://jassclub.paris/