Mémé casse bonbons 8ème édition du festival Histoires d’en rire Vrécourt

Mémé casse bonbons 8ème édition du festival Histoires d’en rire Vrécourt vendredi 14 novembre 2025.

Mémé casse bonbons 8ème édition du festival Histoires d’en rire

Place du Général Leclerc Vrécourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 23:00:00

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-15

À 84 ans, Joséphine dite Mémé Casse-Bonbons profite de l’enterrement de son mari pour régler ses comptes avec la vie. Bien décidée à dire tout ce qu’elle pense, elle nous raconte avec un humour sans filtre et mordant ses souvenirs, sa nuit de noce, sa passion pour Amour Gloire et Beauté, les petits joints qu’elle fume pour se détendre, les sextoys qu’elle vend comme des Tupperware et ce bel allemand rencontré une nuit à la fin de la guerre… L’occasion aussi de nous dire sans langue de bois ce qu’elle pense de notre époque et de ses contemporains.

A partir de 12 ans.

Réservation par SMS au 06 83 85 85 35Adultes

0 .

Place du Général Leclerc Vrécourt 88140 Vosges Grand Est +33 6 83 85 85 35

English :

At the age of 84, Joséphine, known as Mémé Casse-Bonbons, takes advantage of her husband?s funeral to settle her accounts with life. Determined to say everything she thinks, she recounts with unfiltered, biting humor her memories of her wedding night, her passion for Love, Glory and Beauty, the little joints she smokes to relax, the sex toys she sells like Tupperware and the handsome German she met one night at the end of the war… It’s also an opportunity for her to tell us, in no uncertain terms, what she thinks of our times and her contemporaries.

Ages 12 and up.

Reservations by SMS to 06 83 85 85 35

German :

Die 84-jährige Joséphine, genannt Mémé Casse-Bonbons, nutzt die Beerdigung ihres Mannes, um mit dem Leben abzurechnen. Sie ist fest entschlossen, alles zu sagen, was sie denkt, und erzählt uns mit ihrem ungefilterten und bissigen Humor von ihren Erinnerungen, ihrer Hochzeitsnacht, ihrer Leidenschaft für Amour Gloire et Beauté, den kleinen Joints, die sie raucht, um sich zu entspannen, den Sexspielzeugen, die sie wie Tupperware verkauft, und dem schönen Deutschen, den sie eines Nachts am Ende des Krieges kennengelernt hat… Bei dieser Gelegenheit erzählt sie uns auch, was sie über unsere Zeit und ihre Zeitgenossen denkt.

Ab 12 Jahren.

Reservierung per SMS unter 06 83 85 85 35

Italiano :

All’età di 84 anni, Joséphine, conosciuta come Mémé Casse-Bonbons, approfitta del funerale del marito per regolare i conti con la vita. Decisa a dire tutto quello che pensa, ci racconta con umorismo pungente e senza filtri i suoi ricordi, la sua prima notte di nozze, la sua passione per l’Amore, la Gloria e la Bellezza, i piccoli spinelli che fuma per rilassarsi, i sex toys che vende come Tupperware e il bel tedesco che ha incontrato una notte alla fine della guerra? È anche l’occasione per dirci, senza mezzi termini, cosa pensa dei nostri tempi e dei suoi contemporanei.

Dai 12 anni in su.

Prenotazioni via SMS al numero 06 83 85 85 35

Espanol :

A sus 84 años, Joséphine, conocida como Mémé Casse-Bonbons, aprovecha el funeral de su marido para ajustar cuentas con la vida. Decidida a decir todo lo que piensa, nos habla con humor mordaz y sin filtros de sus recuerdos, de su noche de bodas, de su pasión por el Amor, la Gloria y la Belleza, de los porritos que fuma para relajarse, de los juguetes sexuales que vende como si fueran Tupperware y del apuesto alemán que conoció una noche al final de la guerra? También es una oportunidad para que nos diga, sin ambages, lo que piensa de nuestro tiempo y de sus contemporáneos.

A partir de 12 años.

Reservas por SMS al 06 83 85 85 35

L’événement Mémé casse bonbons 8ème édition du festival Histoires d’en rire Vrécourt a été mis à jour le 2025-09-16 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE