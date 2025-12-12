MEME JOUR MEME HEURE – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

MEME JOUR MEME HEURE Début : 2026-01-24 à 19:00. Tarif : – euros.

Les retrouvailles de trois amis 10 ans après le Bac, une femme en commun, des destins différents et du Rire garanti !Manu, Etienne et JB viennent d’avoir leur bac. Les trois copains sont partagés. D’un coté, le bonheur d’en avoir fini avec le lycée. De l’autre, la nostalgie de se séparer pour leurs études respectives. Ils scellent alors un pacte : Se donner rendez vous dans dix ans, ” Même jour, Même heure “, comme dans la célèbre chanson. D’ici là, ils ne se donneront plus de nouvelles. Le jour arrive et eux aussi. Mais entre temps, ils ont beaucoup changé…La recettePrenez trois amis qui se sont perdus de vue sans jamais s’oublier. Donnez leur une personnalité totalement éloignée. Laissez leur le temps de se (re) découvrir. Ajoutez y de la nostalgie, de l’émotion, de l’amitié et beaucoup, beaucoup d’humour. Saupoudrez de chansons et d’une pincée de guitares.Pimentez le tout avec de l'(inter)action… Mélangez pendant une heure et quart. Vous obtiendrez ” Même jour Même heure”, une comédie chantante et désopilante. Attention ! Servir chaud…Auteur : Julien SigalasArtistes : Thomas Calta, Damien Devoge, Antoine Dupire

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42