MEME LES CONS ONT DROIT AU BONHEUR LAURETTE THEATRE – LYON Lyon

MEME LES CONS ONT DROIT AU BONHEUR Début : 2026-05-16 à 21:00. Tarif : – euros.

Quand une grande PDG, décide par manque de temps de choisir un employé modeste de son entreprise pour faire un enfant avec lui…Quand une grande PDG, qui dirige plus de 2500 personnes, décide par manque de temps de choisir un employé modeste de son entreprise pour faire un enfant avec lui, c’est la plus imprévue et la plus folle des rencontres !Va-t-il accepter ?Va-t-il tomber amoureux ?Va-t-il avoir une augmentation ? Succès festival off Avignon. Après sa quatrième année au Off d’Avignon, Alfred et la Cie Jeux de Planches nous proposent cette comédie complètement délirante avec des situations comiques poussées à l’extrême.Presse : Un vrai délire – Nice Matin Des situations comiques poussées à l’extrême, un vrai régal – L’indépendant 1h10 de rigolade, du pur bonheur – La Populaire du Centre

LAURETTE THEATRE – LYON 246 RUE PAUL BERT 69003 Lyon 69