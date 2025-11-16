Même les poupées sont parties – exposition organisée par BLUSH collectif Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes

Même les poupées sont parties – exposition organisée par BLUSH collectif Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes vendredi 24 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Pensée comme une chambre des vestiges émotionnels et sociétaux d’une enfance genrée, elle rassemble des formes molles, fragiles et rafistolées qui oscillent entre douceur et malaise, entre attraction et dérangement. À travers les notions de jeu, de silence et de transition, les artistes interrogent la construction de soi, les codes de l’intime et les espaces domestiques où l’on grandit, brûle et se transforme. Avec le soutien des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire, du Crous de Nantes Pays de la Loire, ainsi que de son service CVEC et de la Ville de Nantes. Vernissage vendredi 7 novembre à partir de 18h30 avec une performance de Célia Suberbielle

Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes 44100