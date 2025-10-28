Même pas peur ! Lannilis
Même pas peur ! Lannilis mardi 28 octobre 2025.
Même pas peur !
5 Allée Verte Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 15:00:00
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-28
Après-midi découverte de jeux de société et session jeux vidéo Minecraft spécial Halloween. .
5 Allée Verte Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 46 82
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Même pas peur ! Lannilis a été mis à jour le 2025-10-18 par OT PAYS DES ABERS