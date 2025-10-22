Même pas peur ! Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan
Même pas peur ! Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan mercredi 22 octobre 2025.
Même pas peur !
Les Jardins de l’Éveil 5 Creach Coadic Saint-Thonan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-28 16:00:00
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-28
Les Jardins de l’Éveil vous proposent un atelier sans parent pour observer les araignées, et créer une toile en ficelle.
À partir de 6 ans. .
Les Jardins de l’Éveil 5 Creach Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Même pas peur ! Saint-Thonan a été mis à jour le 2025-10-10 par OT LANDERNEAU DAOULAS