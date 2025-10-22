Même pas peur ! Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan

Même pas peur ! Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan mercredi 22 octobre 2025.

Même pas peur !

Les Jardins de l'Éveil Saint-Thonan

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-28 16:00:00

2025-10-22 2025-10-28

Les Jardins de l’Éveil vous proposent un atelier sans parent pour observer les araignées, et créer une toile en ficelle.

À partir de 6 ans. .

Les Jardins de l’Éveil 5 Creach Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40

