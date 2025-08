Mémento – Chansons autour de Patrick Modiano Salle Paul Fort Nantes

Mémento – Chansons autour de Patrick Modiano Salle Paul Fort Nantes jeudi 5 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-05 20:30 –

Gratuit : non de 27€ à 32€ Adulte

Sur ce spectacle, Dominique A est accompagné de jazzmen amis : le pianiste Stephan Oliva, le contrebassiste Sébastien Boisseau et le batteur Sacha TooropLes textes ont été écrits par Jean-François Mondot, romancier mais également journaliste et critique de jazz qui s’essaie ici à la délicate entreprise qu’est l’écriture de chansons, pour « capter le parfum subtil que l’on trouve dans tous les livres de Modiano ». La pulsation vitale du jazz équilibre idéalement l’atmosphère nostalgique de l’écrivain. L’osmose entre ces grands musiciens est perceptible. On dit souvent que l’amour s’entend en musique, c’est le cas ici.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000