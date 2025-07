Memento Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour

Cinéma Grand Ecran 50 Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour Landes

Début : 2025-07-07 20:30:00

fin : 2025-07-07 23:00:00

2025-07-07

Ciné discussion animé par Damien

Synopsis

Leonard Shelby ne porte que des costumes de grands couturiers et ne se déplace qu’au volant de sa Jaguar. En revanche, il habite dans des motels miteux et règle ses notes avec d’épaisses liasses de billets.

Leonard n’a qu’une idée en tête traquer l’homme qui a violé et assassiné sa femme afin de se venger. Sa recherche du meurtrier est rendue plus difficile par le fait qu’il souffre d’une forme rare et incurable d’amnésie. Bien qu’il puisse se souvenir de détails de son passé, il est incapable de savoir ce qu’il a fait dans le quart d’heure précédent, où il se trouve, où il va et pourquoi.

Pour ne jamais perdre son objectif de vue, il a structuré sa vie à l’aide de fiches, de notes, de photos, de tatouages sur le corps. .

Cinéma Grand Ecran 50 Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 21 74 89 cinema.pontonx@gmail.com

