Memento vivere, FRAC Grand Large, Dunkerque
dimanche 20 septembre 2026 · FRAC Grand Large · Dunkerque
Informations pratiques
Memento vivere Dimanche 20 septembre, 17h00 FRAC Grand Large Nord
Zaoum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:50:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:50:00+02:00
Dans le cadre des Journées du matrimoine / patrimoine
Memento vivere [souviens toi que tu es en vie] est issue de la performance muséale Eloge des créatrices qui aborde l’invisibilisation des femmes de l’Histoire de l’art.
Pour cette forme non muséale, Bernadette Gruson a pris le parti de créer un personnage autofictionnel clownesque, sorte de spéléologue lanceuse d’alerte sortie des tréfonds des musées.
Comme le dit Virginia Woolf « Dans l’histoire anonyme est une femme ». Spoiler alert, elles sont aussi toutes mortes réellement ou symboliquement. Memento vivere fait bien plus que les célébrer, il met au grand jour leur talent, leur nom, et le système qui les a anonymisées.
FRAC Grand Large 503 avenue des bancs de flandres Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 28 65 84 20 »}]
Théâtre
@maayana portmann-barret
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