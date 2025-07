Memento Vivere, Se payer la tête de la faucheuse exposition Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne

Memento Vivere, Se payer la tête de la faucheuse exposition

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne

Début : 2025-07-30 10:00:00

fin : 2025-08-18 12:30:00

2025-07-30

Entre gravures et photographies, les œuvres de Philippe Dessein revisitent le thème médiéval populaire de la danse macabre, réalisées ? avec une méthode unique ? sur la base de radiographies médicales. Il y applique divers détachants et solvants pour révéler ses palettes de couleurs (eau de javel, dentifrice à pâte blanche, etc.).

Ainsi se livrent aux regards ces ? clairs obscurs humains, ces écorchés qui dansent en alternance un humain, un macchabée ? . Et naît de la confrontation de l’image scientifique et de la création, une représentation poétique du temps qui passe.

À la fin du Moyen Âge, la danse macabre est un motif très populaire. Traditionnellement, on considère que la première a été peinte à Paris en 1424, au cimetière des Innocents. Ses copies (gravures sur bois) ont ensuite été diffusées dans toute l’Europe par l’imprimerie naissante de Guyot Marchant. Les vivants représentent les différentes strates de la société (pape, prêtres, ducs, laboureurs…) et les morts squelettiques dansent, s’en moquent et les entraînent vers la mort en s’affublant de leurs attributs (couronne, épée, outils…). .

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté musee@villeneuve-yonne.fr

