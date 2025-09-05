MEMM Au Mauvais Endroit au Mauvais Moment Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-08 20:00:00

2026-04-08

Reprendre son envol.

MEMM , c’est le Mauvais Endroit au Mauvais Moment, une phrase qu’Alice Barraud, acrobate voltigeuse touchée au bras lors des attentats de novembre 2015, aura entendu de multiples fois, tout comme cette injonction à arrêter le cirque. Le bras en berne et la tête en désordre, Alice a longuement fréquenté hôpitaux et médecins, en griffonnant dans ses carnets les traces de cette traversée sans boussole. Elle y a consigné ses maux, ses doutes, ses combats, ses résolutions. De cette matière première, elle a fait un spectacle qui transforme l’horreur en tableau éblouissant et oppose à l’obscurantisme la lumière de la création.

Accompagnée du multi-instrumentiste Raphaël de Pressigny (Feu! Chatterton), elle nous conte avec poésie, combativité et beaucoup d’humour, l’histoire puissante d’une voltigeuse qui a dû tout réinventer pour continuer à voler.

Un fragment de vie lumineux. .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

