MÉMO RUN 66 Départ Place de la Résistance Perpignan

MÉMO RUN 66 Départ Place de la Résistance Perpignan dimanche 21 septembre 2025.

MÉMO RUN 66

Départ Place de la Résistance Arrivée Esplanade du Souvenir Français Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 20

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 14:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Lieu de départ Place de la Résistance Course solidaire Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer

.

Départ Place de la Résistance Arrivée Esplanade du Souvenir Français Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Start: Place de la Résistance Solidarity Run World Alzheimer’s Day

German :

Startort: Place de la Résistance Solidaritätslauf Welt-Alzheimertag

Italiano :

Partenza: Place de la Résistance Corsa di solidarietà Giornata mondiale dell’Alzheimer

Espanol :

Salida: Place de la Résistance Carrera Solidaria Día Mundial del Alzheimer

L’événement MÉMO RUN 66 Perpignan a été mis à jour le 2025-09-12 par PERPIGNAN TOURISME