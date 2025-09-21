MÉMO RUN 66 Départ Place de la Résistance Perpignan
MÉMO RUN 66 Départ Place de la Résistance Perpignan dimanche 21 septembre 2025.
Départ Place de la Résistance Arrivée Esplanade du Souvenir Français Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 20
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 14:00:00
2025-09-21
Lieu de départ Place de la Résistance Course solidaire Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer
Départ Place de la Résistance Arrivée Esplanade du Souvenir Français Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Start: Place de la Résistance Solidarity Run World Alzheimer’s Day
German :
Startort: Place de la Résistance Solidaritätslauf Welt-Alzheimertag
Italiano :
Partenza: Place de la Résistance Corsa di solidarietà Giornata mondiale dell’Alzheimer
Espanol :
Salida: Place de la Résistance Carrera Solidaria Día Mundial del Alzheimer
L’événement MÉMO RUN 66 Perpignan a été mis à jour le 2025-09-12 par PERPIGNAN TOURISME