Mémoire de cases, âme créole Auditorium Sidha Chetty Saint-Leu

Mémoire de cases, âme créole Samedi 20 septembre, 18h30 Auditorium Sidha Chetty La Réunion

L’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, un film documentaire produit et co-écrit par les Ami·es de l’Université, sera diffusé dans plusieurs communes de l’île. S’inscrivant parfaitement dans le thème “Patrimoine et architecture : fenêtres sur le passé, portes vers l’avenir”, ce film proposera un voyage à travers cinq lieux emblématiques de La Réunion, révélant non seulement leur architecture unique, mais aussi les histoires humaines et familiales qui les animent.https://www.amis-univ-reunion.fr/collect/description/590942-g-memoire-de-cases-ame-creole-saint-leu

©️Les Ami·es de l’Université