Mémoire de cases, âme créole Domaine de Beaubassin Saint-François

Mémoire de cases, âme créole Domaine de Beaubassin Saint-François samedi 20 septembre 2025.

Mémoire de cases, âme créole Samedi 20 septembre, 15h30 Domaine de Beaubassin La Réunion

L’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T14:30:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, un film documentaire produit et co-écrit par les Ami·es de l’Université, sera diffusé dans plusieurs communes de l’île. S’inscrivant parfaitement dans le thème “Patrimoine et architecture : fenêtres sur le passé, portes vers l’avenir”, ce film proposera un voyage à travers cinq lieux emblématiques de La Réunion, révélant non seulement leur architecture unique, mais aussi les histoires humaines et familiales qui les animent. https://www.amis-univ-reunion.fr/collect/description/565763-g-memoire-de-cases-ame-creole-le-film

Domaine de Beaubassin 71 chemin Alfred Mazerieux 97400 Saint-Denis Saint-François 97400 La Réunion La Réunion [{« link »: « https://www.amis-univ-reunion.fr/collect/description/565763-g-memoire-de-cases-ame-creole-le-film »}]

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, un film documentaire produit et co-écrit par les Ami·es de l’Université, sera diffusé dans plusieurs communes de l’île. S’inscrivant dans le…

©️Les Ami·es de l’Université