Mémoire de cases, âme créole Le Vieux domaine Saint-Pierre

Mémoire de cases, âme créole Samedi 20 septembre, 14h00 Le Vieux domaine

L’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, un film documentaire produit et co-écrit par les Ami·es de l’Université, sera diffusé dans plusieurs communes de l’île. S’inscrivant parfaitement dans le thème “Patrimoine et architecture : fenêtres sur le passé, portes vers l’avenir”, ce film proposera un voyage à travers cinq lieux emblématiques de La Réunion, révélant non seulement leur architecture unique, mais aussi les histoires humaines et familiales qui les animent. https://www.amis-univ-reunion.fr/collect/description/582973-g-memoire-de-cases-ame-creole-ravine-des-cabris

Le Vieux domaine 76 chemin recherchant Saint-Pierre 97432 La Réunion 0692656693 https://www.levieuxdomaine.org/ https://www.facebook.com/LEVIEUXDomaine/ [{« link »: « https://www.amis-univ-reunion.fr/collect/description/582973-g-memoire-de-cases-ame-creole-ravine-des-cabris »}] Le Vieux Domaine est situé dans le quartier historique de Mahavel à la Ravine des Cabris. Le parc fait partie partie des plus anciennes concessions de l’île dédiées à la culture du café. Véritable immersion dans le quotidien du XIXème siècle à la Réunion, la visite du domaine invite le promeneur à la découverte d’un lieu authentique où l’histoire, les traditions, la flore et l’art de vivre réunionnais sont mis à l’honneur. tout public, parking voiture

