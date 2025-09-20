Mémoire de façades Résidence Le Club Valenciennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Club photo »Les Arts Mateurs » vous propose une exposition sur les plus beaux clichés d’architectures.

L’occasion parfaite pour découvrir et échanger avec les photographes et passionnés présents.

Samedi 20 septembre de 14h à 18h et dimanche 21 septembre de 10h à 18h. Entrée libre.

Résidence Le Club, rue Derrière la Tour.

Résidence Le Club rue de Derrière la Tour 59300 valenciennes

