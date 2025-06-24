Mémoire de fille Ferrières Martigues

Mémoire de fille Ferrières Martigues vendredi 13 février 2026.

Bouches-du-Rhône

Mémoire de fille Vendredi 13 février 2026 de 21h à 22h40. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Sarah Kohm, metteure en scène d’opéra et de théâtre à la Schaubühne de Berlin, s’empare du roman d’Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, pour livrer un monologue poignant porté par la touchante Suzanne de Baecque.

Mémoire de fille explore les souvenirs d’une jeune femme de 17 ans, projetée hors de son univers provincial à l’été 1958, dans une colonie de vacances sur la côte nord de la France. L’expérience fondatrice et traumatisante de son premier rapport sexuel sera marquée par la violence et le désintérêt. Sur scène, l’actrice Suzanne de Baecque donne chair à cette parole intime et universelle, dans une mise en scène d’une grande finesse signée par Sarah Kohm. Ensemble, elles interrogent l’histoire d’Annie est-elle singulière ou partagée par des générations de femmes ? Comment raconter autrement le désir, libéré des codes patriarcaux ? Une plongée bouleversante dans les strates de la mémoire, du désir et de la violence.



> Réservez vos places pour Mémoire de fille et bénéficiez d’un tarif à 5€ pour Longwy-Texas. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

Sarah Kohm, opera and theater director at the Schaubühne in Berlin, takes up the novel by Nobel Prize winner Annie Ernaux to deliver a poignant monologue, performed by the touching Suzanne de Baecque.

German :

Sarah Kohm, Opern- und Theaterregisseurin an der Schaubühne Berlin, greift den Roman der Nobelpreisträgerin Annie Ernaux auf und hält einen ergreifenden Monolog, vorgetragen von der berührenden Suzanne de Baecque.

Italiano :

Sarah Kohm, direttrice dell’opera e del teatro della Schaubühne di Berlino, ha preso il romanzo del premio Nobel Annie Ernaux e lo ha trasformato in uno struggente monologo interpretato dalla toccante Suzanne de Baecque.

Espanol :

Sarah Kohm, directora de ópera y teatro de la Schaubühne de Berlín, retoma la novela de la ganadora del Premio Nobel Annie Ernaux para ofrecer un conmovedor monólogo, interpretado por la conmovedora Suzanne de Baecque.

L’événement Mémoire de fille Martigues a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme de Martigues