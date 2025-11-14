MÉMOIRE DE FILLE Montpellier

178 Rue de la Carriérasse Montpellier

Tarif : 10 – 10 – 32 EUR

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-18

2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16 2025-11-18 2025-11-19

À 17 ans, la jeune Annie passe un été à travailler dans une colonie de vacances pour enfants sur la côte nord de la France. Loin de l’ambiance catholique provinciale de son village natal et de l’épicerie de ses parents, elle espère réaliser ses rêves d’amour. Son premier rapport sexuel avec son superviseur H, de cinq ans son aîné, est d’une violence inattendue.

Pourtant, Annie fait tous les efforts possibles et imaginables pour présenter cette expérience comme une histoire d’amour passionnée. Elle oppose au désintérêt manifeste de H pour elle une tentative extatique d’assouvir son désir pour lui dans le corps d’autres personnes. Sarah Kohm s’empare du roman d’Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, pour livrer un monologue poignant porté par la touchante Suzanne de Baecque.

1h40

At 17, young Annie spends a summer working at a children?s summer camp on the north coast of France. Far from the provincial Catholic atmosphere of her native village and her parents? grocery store, she hopes to fulfill her dreams of love. Her first sexual encounter with her supervisor H, five years her senior, is unexpectedly violent.

Mit 17 Jahren verbringt die junge Annie einen Sommer damit, in einem Kinderferienlager an der Nordküste Frankreichs zu arbeiten. Weit weg von der provinziellen katholischen Atmosphäre ihres Heimatdorfes und dem Lebensmittelladen ihrer Eltern hofft sie, ihre Träume von der Liebe zu verwirklichen. Ihr erster Sex mit ihrem fünf Jahre älteren Vorgesetzten H ist unerwartet heftig.

All’età di 17 anni, la giovane Annie trascorre un’estate di lavoro in un campo vacanze per bambini sulla costa settentrionale della Francia. Lontana dall’atmosfera cattolica e provinciale del suo villaggio natale e del negozio di alimentari dei suoi genitori, spera di realizzare i suoi sogni d’amore. Il primo incontro sessuale con il suo supervisore H, di cinque anni più grande, è inaspettatamente violento.

A los 17 años, la joven Annie pasa un verano trabajando en un campamento de vacaciones para niños en la costa norte de Francia. Lejos del ambiente católico provinciano de su pueblo natal y de la tienda de comestibles de sus padres, espera hacer realidad sus sueños de amor. Su primer encuentro sexual con su supervisor H, cinco años mayor que ella, es inesperadamente violento.

