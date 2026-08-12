Informations pratiques

MÉMOIRE DE FILLE — RENCONTRE + AVANT-PREMIÈRE Cinéma du TNB Rennes Dimanche 6 septembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Le Cinéma du TNB est heureux de présenter et d’accueillir la cinéaste Judith Godrèche, pour son nouveau film Mémoire de fille, adapté du roman éponyme d’Annie Ernaux.

MÉMOIRE DE FILLE de Judith Godrèche

Annie Ernaux est sollicitée pour une signature de son dernier ouvrage dans la ville de son enfance, Rouen. Alors qu’elle s’y rend, elle est prise d’un vertige et replonge dans le souvenir de l’été 1958, celui de sa première nuit avec un homme. Nuit dont l’onde de choc s’est propagée violemment dans son corps et sur le reste de son existence.

1h57, France, 2026

Séance en présence de la réalisatrice

En partenariat avec la revue La Déferlante et le Planning familliale 35

« J’ai regardé le film de Judith Godrèche avec une émotion très vive et d’une nature particulière. Comme si mon livre trouvait là sa réalisation. Dans le sens où il ne cessait d’être la mise au jour par des mots de ce qui a bouleversé ma vie à 18 ans et qui en même temps était devenu, grâce au film, quelque chose de plus vaste, général, une histoire, une mémoire de fille. Tout est autre par rapport à la réalité du souvenir et tout est semblable. […] Après avoir lu le scénario, j’avais écrit à Judith Godrèche que j’avais trouvé en celui-ci une fidélité intérieure. Ce qui me frappe aussi, en voyant le film, c’est sa subtilité et sa délicatesse. Tout voyeurisme est écarté et il n’y a pas davantage de démonstration. Judith Godrèche ne démontre rien. Elle déroule ce que devient l’existence d’une fille après, dans sa tête et son corps, dans son rapport aux autres, à l’image d’elle-même, à la vision d’un avenir qu’on ne désire plus. Ce ravagement informe que la lecture du _Deuxième sexe_, un jour, est venu éclairer. »

— Annie Ernaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-06T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-06T18:00:00.000+02:00

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https://www.t-n-b.fr/ https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4342

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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