Mémoire de la Libération La Ferté Macé

Mémoire de la Libération

8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Émile Cantarel, figure héroïque de La Ferté-Macé, est présenté par Cédric Moulin. Il retrace son engagement et celui des habitants de La Ferté-Macé durant la Seconde Guerre mondiale. La rencontre s’achève par la projection d’une courte vidéo d’archives sur la libération de la ville.

• Public adulte

• Inscription conseillée

• Gratuit .

English : Mémoire de la Libération

